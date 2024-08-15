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علوم الدار

«طرق دبي» تطلق الدليل المحدث للإعلانات الخارجية في الإمارة

«طرق دبي» تطلق الدليل المحدث للإعلانات الخارجية في الإمارة
16 أغسطس 2024 00:58

دبي (وام)

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات الدليل المحدث للإعلانات الخارجية بإمارة دبي، وذلك بالتعاون مع بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، في خطوة تؤكد على تضافر الجهود نحو التطوير والتحسين المستمر في الأنظمة والإجراءات الحكومية، بما يواكب تطلعات الحكومة الرشيدة، ويتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، ويعزز موقع الإمارة كمركز للمال والأعمال، ومنصة مثالية للإنفاق في الإعلانات الخارجية.
وأكدت الهيئة على الحضور اللافت لقطاع الإعلان الخارجي في إمارة دبي، لما يتمتع به من قاعدة قوية وواعدة، مما يدفع الشركات والمستثمرين للإنفاق الإعلاني والتنافس في الترويج لمنتجاتهم وإبراز علاماتهم التجارية، وهذا دليل على المكانة العالمية والبنية التحتية الحديثة، التي تتميز بها الإمارة، إلى جانب ثقة المعلنين بالعائد والمردود من الإنفاق على الإعلانات الخارجية.
ويأتي الدليل المطور نتاج جهد جماعي اشترك فيه خبراء ومختصون من هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، كما تمت الاستعانة بمكتب استشاري عالمي يضم خبراء متخصصين في مجال الإعلانات الخارجية والسلامة المرورية، وأجريت تعديلات تطويرية وتحسينات نوعية، تمثلت في تخطيط المواقع الإعلانية، ورفع معايير السلامة المرورية، وتحديث معايير المسافات بين لوحات الإعلانات والتقاطعات، وتوحيد العناصر التصميمية، وإدخال مناطق تجريبية، وإجراءات تشييد اللوحات الإعلانية ولافتات المحلات التجارية.
وذكرت الهيئة أن الدليل المحدث اشتمل على العديد من الجوانب المبتكرة، التي لم تُطبَّق بعدُ في المدن الرائدة الأخرى حول العالم في مجالات توحيد معايير التصميم والعناصر الجمالية والمناظر الطبيعية ذات الهوية الإقليمية لإمارة دبي مما يحفظ للإمارة ريادتها في هذا المجال.

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