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النيادي يطلع على مشروعات الوقف في الشارقة وعجمان والفجيرة

أحمد النيادي خلال الجولة (وام)
16 أغسطس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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قام أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإنابة، بجولة تفقدية للمباني والمشاريع الوقفية التابعة للهيئة في الشارقة وعجمان والفجيرة للاطمئنان عليها وبحث متطلباتها، وذلك في إطار زيارته لفروع الهيئة والوقوف على سير العمل فيها.
وأكد النيادي ضرورة الارتقاء بالوقف والتوسع في مشاريعه من خلال وضع استراتيجية طموحة وخطط مستقبلية تعزز استدامة الوقف ليؤدي دوره الخيري والإنساني في المجتمع برؤى عصرية تواكب التطلعات، داعياً إلى ترسيخ ثقافة الوقف في المجتمع عبر تفعيل دور منصات الهيئة التواصلية في التوعية بالوقف وأهميته ومساهمته في كل شؤون الحياة على مر العصور، وطرح مشاريع واعدة تشجع أفراد المجتمع على وقف أموالهم.

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الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
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