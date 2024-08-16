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الإمارات في بيان دولي مشترك: نرحب بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي

الإمارات في بيان دولي مشترك: نرحب بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي
16 أغسطس 2024 14:07

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مشاركتها في محادثات جنيف حول السودان، بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي - وهي خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة.
وجاء في بيان مشترك من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة: «ترحب الوفود في جنيف بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي - وهي خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة، ونتطلع إلى عبور القوافل الأولى في الأيام المقبلة».
وأضاف : «ندعو قوات الدعم السريع إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة عبر حدود أدري، وتسهيل نقلهم للمساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين عملياتهم بشكل مستقل عن الجهات المسلحة والسياسية.
وقال البيان: «ويتعين علينا جميعاً أن نتخذ خطوات عاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وعبر كافة الأراضي السودانية، مع توفير ممر آمن ودون عوائق إلى المحتاجين، بغض النظر عن الطرف الذي يسيطر على الأراضي».
وأضاف : «إن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأعضاء المجتمع الدولي المجتمعين في سويسرا، ويتوافق تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين مع التزامات الأطراف بموجب إعلان جدة والقانون الإنساني الدولي».

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بيان مشترك من الإمارات ودول ومنظمات أخرى بشأن محادثات السودان
المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
السودان
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