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الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين في شرق خانيونس ضمن عملية «الفارس الشهم 3»

الإمارات تقدم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين في شرق خانيونس ضمن عملية «الفارس الشهم 3»
16 أغسطس 2024 14:14

قدمت عملية «الفارس الشهم 3»، مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين من أحياء شرق خانيونس، استجابة لموجة التهديدات والإخلاءات الأخيرة، وبهدف تخفيف معاناة المتضررين ودعمهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. وشملت المساعدات، توفير خيام الإيواء، والطرود الغذائية، والمستلزمات الطارئة، تأكيدا على التزام دولة الإمارات بتلبية احتياجات المتضررين، خلال هذه الأوقات العصيبة.

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وعملت الفرق التطوعية على مساندة العائلات النازحة منذ اللحظات الأولى للإخلاء، وقامت بنصب الخيام وتجهيزها وتوزيع الطرود الغذائية. وفي سياق الجهود المبذولة، وفرت عملية «الفارس الشهم 3» أكثر من 13 ألف خيمة، استفاد منها أكثر من 72 ألف شخص. ووصل عدد الطرود الغذائية التي تم توزيعها أكثر من 300 ألف طرد، لتصل إلى العائلات في مختلف مناطق قطاع غزة، بهدف التخفيف من معاناتهم، وتلبية احتياجاتهم الضرورية في هذه الظروف الصعبة.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الإمارات
قطاع غزة
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