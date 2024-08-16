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علوم الدار

محمد بن راشد: الذكريات الجميلة تعطينا طاقة ودفئاً

محمد بن راشد: الذكريات الجميلة تعطينا طاقة ودفئاً
16 أغسطس 2024 14:29

 أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الذكريات الجميلة تعطينا طاقة ودفئاً.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، ضمن سلسلة «علمتني الحياة»: «علمتني الحياة.. الذكريات الجميلة تعطينا طاقة ودفئاً.. الذكريات تعطينا همة لمواصلة الطريق.. الذكريات تعيد لنا حياة جميلة نشتاق لها.. لكن أصعب ما في الذكريات.. غياب أصحابها.. رحم الله أخي مكتوم.. رحم الله أخي حمدان».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
علمتني الحياة
محمد بن راشد
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