«الهوية والجنسية» تطلق «شهر التصفير البيروقراطي»

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق «شهر التصفير البيروقراطي»، الذي يبدأ في 26 أغسطس 2024 ويستمر لمدة شهر، كجزء من جهودها الرامية لتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية.

تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي ببرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على تحديد مجالات التحسين والخروج بحلول ابتكارية.

يأتي إطلاق «شهر التصفير البيروقراطي»، تزامناً مع توجهات القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لمتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، للوصول لإجراءات حكومية تكون الأبسط والأسرع والأكثر كفاءة، وتُمكن الهيئة بأن تكون جزءاً فاعلاً في منظومة العمل الوطني الداعمة لتحقيق هذه التوجيهات وإحداث نقلة نوعية واستثنائية في الخدمات التي تقدمها.تشمل فعاليات الشهر، تنظيم مجموعة من الأنشطة من خلال تشكيل فرق على مستوى إمارات الدولة.

تبدأ الحملة في إمارة أبوظبي، وتشمل الظفرة ومدينة العين لمدة أسبوع، تليها إمارة دبي لمدة أسبوع، ثم تستمر لثلاثة أيام في إمارتي الشارقة وعجمان، وثلاثة أيام في أم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، وستُعقد الفعاليات في المجالس ومراكز التسوق ومراكز تقديم الخدمة. وقال سعادة اللواء خليفة مطر الحميري، مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة رئيس فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في الهيئة، إن إطلاق شهر التصفير البيروقراطي يعكس التزام الهيئة الدائم بتحقيق تجربة ريادية في العمل الحكومي.

وأضاف: «ندرك أن البيروقراطية في العمل قد تؤثر سلباً على تجربة المتعاملين، لذا فإن هدفنا هو تبسيط الإجراءات، بما يلبي تطلعاتهم، ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي».

وأكد حرص الهيئة على مشاركة متعامليها وشركائها في الملتقيات، والمجالس التي ستعقدها للاستماع لآرائهم وتجاربهم وتصميم الخدمات بما يفوق توقعاتهم، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة ويحقق أفضل النتائج.

ودعت الهيئة جميع المتعاملين والشركاء إلى المشاركة الفعالة في «شهر التصفير البيروقراطي» والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتقديم حلول مبتكرة، مؤكدة أهمية المساهمة في تحقيق متطلبات البرنامج الوطني، واعتباره أولوية قصوى بهدف الحصول خدمات استباقية عالمية وتسهم في النهاية في تعزيز منظومة الخدمات الحكومية في تنافسية الدولة.