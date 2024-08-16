شرطة دبي تحصد 7 جوائز محلية وإقليمية وعالمية

دبي (وام)

أكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن شرطة دبي استطاعت تحقيق 7 جوائز محلية وإقليمية وعالمية، خلال 2023 في مجال إدارة الموارد البشرية، ما يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات النوعية الهادفة إلى المساهمة في تميز شرطة دبي، محلياً وإقليمياً ودولياً عبر تسخير كل الإمكانات التي تخدم المورد البشري لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية.

جاء ذلك، خلال تفقد اللواء الغيثي الإدارة العامة للموارد البشرية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من الضباط.

وأثنى اللواء عبدالله علي الغيثي على الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة العامة للموارد البشرية في رفد القيادة العامة لشرطة دبي بالكوادر البشرية ذات الإمكانات العالية، من خلال إيفاد المتفوقين منهم إلى أعرق الجامعات لدراسة التخصصات الحديثة، مؤكداً أن تأهيل الموارد البشرية يترتب عليه تطور في مختلف العمليات الرئيسة لشرطة دبي، وصولاً لتحقيق التميز والريادة في المجالات كافة.

واستهل اللواء الغيثي التفتيش بتفقد الطابور العام لموظفي الإدارة العامة للموارد البشرية، ومن ثم وقف على تطورات الإدارات الفرعية والإحصاءات الخاصة بها، حيث سجلت الإدارة أكثر من 15 مصنفاً فكرياً، خلال عام 2023، وطورت خطة استشرافية للمورد البشري حتى عام 2031 بالتنسيق مع مركز استشراف المستقبل لمواكبة المستجدات في هذا المجال.

واطلع على عدد من المشاريع الحالية والتطويرية أبرزها مشروع دبلوم الإحصاء الأمني، ومشروع «فرصة»، ومشروع «نقاط كفو»، ومخرجات «HR HUB»، ومشروع المعايشة الميدانية من خلال إشراك موظفي الموارد البشرية في الأعمال الميدانية للإدارات التخصصية لفترة قصيرة، ومشروع صناع الإيجابية.

كما اطلع الغيثي على إنجازات الإدارة في مجال توطين الوظائف المختلفة الإدارية والميدانية والتخصصية في مختلف الإدارات العامة.

وكرم اللواء الغيثي، 37 موظفاً من 24 إدارة عامة ومراكز الشرطة، ضمن مشروع صناع المحتوى تقديراً لدورهم في صناعة الإيجابية في بيئة العمل وتحفيز زملائهم في القوة على أن يكونوا إيجابيين ومُنتجين، مُشيداً بجهودهم وحرصهم على العمل بجد واجتهاد للخروج بمبادرات ومشاريع تُسهم في تحسين بيئة العمل اليومية للموظفين، ومؤكداً أن شرطة دبي تولي الموظفين المتميزين اهتماماً كبيراً، من خلال تكريمهم ودعمهم لمواصلة مشوار التميز والريادة، إيماناً منها بدور الموظف في تطوير منظومة العمل.

وفي الختام، تجول الغيثي في الإدارة الفرعية، واطلع على عدد من المشاريع والمبادرات والإحصائيات المختلفة.