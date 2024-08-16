«نقل عجمان» يُدشِّن موقعه الإلكتروني الجديد

عجمان (الاتحاد)

أطلقت هيئة النقل في عجمان موقعها الإلكتروني الرسمي بحلته الجديدة، ضمن جهود تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين.

ويهدف الموقع الجديد إلى تقديم معلومات دقيقة وسريعة عن مختلف الخدمات والتصاريح والسياسات، ويوفر خدمات متكاملة تسهم في تسهيل التعاملات، وتقليص عدد الخطوات اللازمة لإنجازها، مما يرفع مستوى رضا المتعاملين.

وتم تدشين الموقع الجديد من خلال تقنية الواقع الافتراضي «الميتافيرس» التي تم تصميمها لتكون بمثابة مركز إسعاد للمتعاملين، وتم استعراض الصفحات والخدمات ورحلة المتعامل بتجربة استثنائية، حظيت بإشادة الحضور لكونها تجربة تفاعلية متميزة.

وعلى هامش حفل الإطلاق، نظم قسم التحول الرقمي فعاليات وأنشطة مصاحبة تتضمن الفن الرقمي الذي استعرض صوراً مستقبلية لقطاع النقل في الإمارة، تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومسابقات تهدف لنشر الوعي بالخدمات والأقسام المختلفة التي يحتويها الموقع، واختتم الحفل بتكريم فريق العمل.

وأكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد، يعد خطوة نحو تحقيق رؤية الهيئة في تقديم خدمات نقل متطورة وشاملة تلبي احتياجات وتطلعات سكان وزوار إمارة عجمان، مؤكداً أن تصميم الموقع تم بعناية ليكون سهل الاستخدام وذا وظائف متعددة، ويسهل على الجمهور الوصول إلى المعلومات والخدمات بكل يسر وسهولة.

وقال عمر لوتاه: «إن الموقع الجديد يتميز بواجهة تفاعلية حديثة تمكن المستخدمين من متابعة آخر الأخبار والتحديثات والتفاعل المباشر والفعال مع الهيئة، كما يأتي تجسيداً للالتزام بالتحول الرقمي الشامل، الذي تتبناه القيادة الرشيدة، ويعكس الحرص على الابتكار والتحسين المستمر في تقديم الخدمات».