1.1 مليون متر طرق معبدة في عجمان خلال 6 أشهر

سعيد أحمد (عجمان)

أكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن إجمالي أطوال الطرق المعبدة في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ نحو مليون و120 ألفاً و324 متراً في مختلف المناطق.

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية في الإمارة من أهم الأهداف الاستراتيجية للدائرة، من أجل السعي إلى مواصلة تعزيز جاذبية العيش فيها، وتحقيق تنقل متكامل ومستدام من خلال إدارة عمرانية حضرية شاملة، وتشييد وبناء مستدام، وتطوير منظومة جيومكانية ذكية، وتسهيل الوصول للمناطق المنشودة، وتحسين جودة البنية التحتية للطرق.

وأكد المهيري أن الكفاءات المؤهلة في الدائرة أعدت خططاً متكاملة وشاملة لتغطية مناطق إمارة عجمان كافة، لضمان وجود طرق معبدة ومصممة وفق أعلى المقاييس العالمية، وتحقيق الانسيابية المرورية، مما أسهم في زيادة أطوال الطرق المعبدة بمقدار 58,846 متراً طولياً، مقارنة مع النصف الأول من عام 2023، لتبلغ نسبة الطرق المعبدة في الإمارة 59.6%.

وأضاف أن المشاريع التي دشنها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، خلال الآونة الأخيرة، أسهمت في تطوير شبكة الطرق الرئيسة، وقلصت رحلة الوصول، حيث وضعت خطة شاملة لتنفيذ مشاريع تصل لأكبر شريحة من المجتمع، بما يوفر التوسعة المطلوبة التي تتواءم مع حجم الاستخدام، مثمناً دعم الحكومة الرشيدة، وحرصها بشكل دائم ودؤوب على دعم المشاريع التطويرية، ومنح الدائرة الضوء الأخضر لتدشين وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تلقي بظلالها الإيجابية على نواحي الحياة كافة.

ولفت المهيري إلى أن الدائرة تمتلك خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لتطوير الطرق والبنية التحتية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لإنشاء مجموعة من الطرق الجديدة، وتطوير بعض الطرق القائمة، وفقاً للمتطلبات الفنية والاقتصادية والبيئة الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن الدائرة نفذت مؤخراً عدداً من الطرق المعبدة في منطقة الروضة، ومنطقة مصفوت، ومنطقة محمد بن زايد، بهدف تحقيق وصول سهل ومريح إلى الأراضي والمساكن في هذه المناطق، ومواكبة التطور العمراني فيها.