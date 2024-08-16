«الأرصاد»: رياح مثيرة للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يسود طقس صحو، غائم جزئياً أحياناً، مع نشوء للسحب ورياح مثيرة للغبار والأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث بلغت أعلى درجة حرارة سجلت في الدولة أمس 49.2 درجة مئوية في جسيورة (منطقة الظفرة) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.. بزيادة درجة مئوية عن أؤل أمس.

وساد أمس، طقس صحو إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب صباح السبت في بحر عُمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً جنوباً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً وسرعتها من 15 إلى25 تصل إلى40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب صباح الأحد في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع تكون بعض السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على أقصى الغرب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40كم/س، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب في الخليج العربي، ويكون مضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.