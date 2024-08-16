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علوم الدار

بلدية الظفرة تطرح 3 مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية

من أعمال صيانة الطرق (أرشيفية)
17 أغسطس 2024 00:58

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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طرحت بلدية الظفرة 3 مشاريع لتطوير البنية التحتية والطرق في جزيرة دلما وميناء المغرق بهدف مواكبة التطور العمراني في المنطقة، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في إسعاده ورفاهيته، وضمن إطار حرصها على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات، وتوفير مرافق ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية.
وتتضمن المشاريع التي طرحتها البلدية مشروع أعمال الحماية الصخرية للطرق والمناطق الرئيسية في جزيرة دلما بجانب مشروع إنشاء ازدواج لطريق ميناء مغرق جبل الظنة و مشروع تطوير شاطئ جزيرة دلما.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير البنية التحتية وتحسين الطرق بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.
وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تنفيذ مشاريع أعمال تأهيل وصيانة الطرق الداخلية في مدن المنطقة، للارتقاء بمكونات البنية التحتية واستدامتها، لتحسين جودة الطرق وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لرفع جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.
وتتضمن مشاريع صيانة الطرق أعمال صيانة الهبوط الإسفلتي والتشققات وإصلاح المشوّهات التي رصدت، وتحسين الطرق وفق أعلى المعايير، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في الإمارة، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.
كما تؤهل البلدية الطرق والجزر الوسطية في المنطقة، للمحافظة على السلامة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق، والمحافظة على المظهر العام.

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