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إطلاق الدورة الرابعة لمجلس شباب «شرطة أبوظبي»

مكتوم الشريفي في صورة تذكارية مع الحضور (من المصدر)
17 أغسطس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي «ملتقى القيادة والشباب» في مبنى القيادة، احتفالاً باليوم العالمي للشباب، ضمن حرصها على تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمستدامة وفق رؤية القيادة الرشيدة.
وثمَّن اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، إنجازات الشباب في المجتمع، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بدعم جهودهم وتطلعاتهم الواعدة في خدمة الوطن، من منطلق إيمانها بالدور الكبير للشباب في مسيرة النهضة والتطوير الشاملة.
وأكد في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن شرطة أبوظبي تولي أهمية كبيرة تجاه العمل لتمكين وتأهيل منتسبيها من الشباب، من خلال دعمهم والاستثمار في تنمية وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية لأداء مهامهم بكفاءة عالية، انطلاقاً من إيمانها بأن تسليح الشباب بأحدث علوم التكنولوجيا الحديثة، يصقل مهارات الإبداع، ويعزز دافع الابتكار لديهم.
ووجَّه الشكر لشباب الوطن في كل المواقع على جهودهم المثمرة في مسيرة التطوير الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات .
وأطلق مجلس شباب شرطة أبوظبي، برئاسة النقيب خالد محمد النعيمي، الدورة الرابعة بعنوان «رواد أمن المستقبل»، ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز المشاركات المحلية لمجلسها للشباب.
وفي نهاية الحفل، تم التقاط الصور التذكارية، احتفاء بهذه المناسبة، وتأكيداً على أهمية الدور الريادي لشباب الوطن في دعم مسيرته التطويرية واستشراف المستقبل.

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