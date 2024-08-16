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علوم الدار

«العلوم الجنائية» بدائرة القضاء يحصل على الاعتماد الدولي في الطب الجنائي

«العلوم الجنائية» بدائرة القضاء يحصل على الاعتماد الدولي في الطب الجنائي
17 أغسطس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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حصل مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء في أبوظبي، على شهادة الاعتماد الدولي (NAME) الخاصة بقسم الطب الجنائي، والتي تمنحها المنظمة الوطنية للأطباء الجنائيين بالولايات المتحدة الأميركية، ليكون بذلك المركز الأول الحاصل على تلك الشهادة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، والثالث على مستوى العالم من خارج الولايات المتحدة، بعد كندا وسنغافورة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن حصول قسم الطب الجنائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية على الاعتماد الدولي، يضاف إلى سجل الإنجازات المتوالية لدائرة القضاء، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة وداعمة لتنافسية إمارة أبوظبي وريادتها عالمياً.
وأفاد بأن هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى المنطقة في مجال الطب الجنائي، يعكس التميز والريادة في تقديم الخدمات الجنائية.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن الاعتماد الدولي في الطب الجنائي يتكامل مع الاعتمادات الحاصل عليها مركز العلوم الجنائية والإلكترونية، سواء في الفحوص الجنائية أو فحص الأدلة الإلكترونية، إلى جانب تجديد شهادة الاعتماد للمختبر الكيميائي للدورة الثانية، بعد إتمام 4 سنوات من الحصول عليها في عام 2019 بمجالات فحص السموم والمواد المخدرة والمضبوطات.

أبوظبي
الاعتماد الدولي
الإمارات
العلوم الجنائية والإلكترونية
دائرة القضاء
دائرة القضاء في أبوظبي
يوسف العبري
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