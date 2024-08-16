تفاهم بين «دائرة تنمية المجتمع» و«بيور هيلث»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعّت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، مذكرة تفاهم مع «بيور هيلث»، بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين لتمكين ودمج أصحاب الهمم في مختلف نواحي الحياة، وتعزيز تمكينهم الوظيفي من خلال توظيف 100 فرد من أصحاب الهمم في قطاع الرعاية الصحية في بيور هيلث، خلال العامين المقبلين.

وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: «يشكّل أصحاب الهمم فئة مهمّة في مجتمعنا، ونحن نؤمن بأنّهم يمتلكون القدرة على المساهمة الفاعلة في تعزيز المشهد التنموي المزدهر في إمارة أبوظبي، ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة ‘بيور هيلث’ خطوة مهمة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في المجتمع ودوره الكبير في تقديم الخدمات وتنفيذها على أكمل وجه في إطار تنموي ومستدام». وأشار إلى أن الاتفاقية تعتبر شراكة تاريخية بين القطاعين العام والخاص وتكاملاً بين القطاعين الاجتماعي والصحي، مما يتماشى مع مبادئ استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2020، وتنص على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز وتطوير جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأكد الظاهري، أن الشراكة مع بيور هيلث تعكس المساعي التي تبذلها دائرة تنمية المجتمع نحو تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم.

ومن جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث: «إن التزام بيورهيلث المتجدد بتعزيز الرعاية والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم يتماشى مع جهود دولة الإمارات الهادفة إلى بناء مجتمع مزدهر. وتأتي مذكرة التفاهم مع دائرة تنمية المجتمع، تأكيداً على دورنا الفعال مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لطرح مبادرات ومشاريع ذات تأثير إيجابي على صحة ورفاهية المجتمعات. ونحن ملتزمون بتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إليها».

وفي هذا الإطار، أطلقت «بيورهيلث» مبادرة «تمكين المواهب والقدرات» التي تهدف إلى تعزيز معايير الشمولية المؤسسية في المنطقة، وسيركز هذا البرنامج المتكامل على الشمولية وتمكين أصحاب الهمم، من خلال تعزيز مشاركتهم في القطاع الصحي. وباعتماد مجموعة من الإجراءات والسياسات، ستساهم هذه المبادرة في تقدير جهود الموظفين، وتوفير فرصٍ متكافئة للجميع.