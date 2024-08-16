«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024» ينطلق 31 أغسطس

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تستعد شركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك لاستضافة فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، حيث سيشكل هذا الحدث فرصة فريدة للجمع بين الموروث الثقافي والتقاليد الإماراتية الأصيلة وأحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة في قطاع الصيد والفروسية والترفيه الخارجي، فضلاً عن إطلاق مشاريع تجارية جديدة وسط أجواء من الإثارة والمشاركة الواسعة من آلاف الزوار من مختلف الفئات العمرية.

وتعتبر الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية النسخة الأكبر في تاريخ المعرض حتى الآن، حيث ستقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من أنشطة المغامرات الخارجية، مع تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات في معدات وأنشطة الترفيه الخارجي.

كما سيضم المعرض آلاف العلامات التجارية التي تعمل ضمن 11 قطاعاً متنوعاً، ما سيسمح للزوار بالاطلاع على تشكيلة واسعة من منتجات وأدوات الصيد، والصقارة، والفروسية، والمنتجات البيطرية، وصيد الأسماك، والرياضات البحرية، فضلاً عن التعرف على جهود الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والفنون والحرف اليدوية والتقنيات والابتكارات الحديثة.

ويشكل قسم معدات الترفيه الخارجي والمركبات الترفيهية إحدى أبرز الإضافات إلى دورة 2024 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، حيث يمكن لعشاق السفر والمغامرات الخارجية اكتشاف أحدث المركبات الترفيهية ومعدات التخييم من العلامات التجارية العالمية الرائدة، فضلاً عن التعرف على أحدث عروضها وابتكاراتها التي تواكب الاحتياجات المتغيرة للمغامرين ذوي الخبرة والمبتدئين على حد سواء.

والمركبات الترفيهية ليست مجرد وسيلة للتنقل، بل هي بوابة إلى عالم من الحرية والاستكشاف، حيث يمكن لزوار قسم المركبات الترفيهية والتخييم استكشاف تجربة مغامرة فريدة من نوعها، من خلال التعرف على أحدث التصاميم في عالم المركبات الترفيهية والتخييم والمقطورات المصممة خصيصاً لمختلف أنواع المغامرات. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا القسم أيضاً تشكيلة واسعة من معدات التخييم، منها الخيام الخفيفة وأكياس النوم المريحة ومعدات الطبخ المحمولة، كما سيحظى الزوار بفرصة لتجربة أحدث الملابس والأحذية الخارجية عالية الجودة، إضافة إلى حضور حوارات مع خبراء القطاع وورش عمل متخصصة.

وبالنسبة للعائلات، فقد أعد المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والمعارض التفاعلية، بالإضافة إلى عروض وحسومات حصرية.

ويشكل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الوجهة المثالية لرواد التخييم والمبتدئين في عالم المركبات الترفيهية للاستمتاع بالمغامرات الخارجية والعروض الحية والمعارض التفاعلية التي تغطي كل ما يهم عشاق الصقارة، والصيد، والفروسية، والمركبات الترفيهية، ومقطورات السفر «الكرفان»، حيث يمكنهم التفاعل مع أحدث التقنيات، وتعلم المهارات الجديدة، والاستمتاع بعروض حية.