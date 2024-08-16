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مقتل طيار بعد سقوط طائرته في البحر المتوسط

قبيل سقوط الطائرة في البحر المتوسط
16 أغسطس 2024 23:30

قالت السلطات الفرنسية إن طيارا لقي حتفه، اليوم الجمعة، بعد سقوط طائرة من طراز (فوجا ماجستير) كان يحلق بها فوق البحر الأبيض المتوسط خلال معرض جوي في "لافوندو" في جنوب فرنسا.
وقالت السلطة المحلية في منطقة "لوفار" في جنوب فرنسا "انتُشلت جثة الطيار".

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  • لحظة سقوط الطائرة في البحر المتوسط
    لحظة سقوط الطائرة في البحر المتوسط

وأضافت السلطات الفرنسية أن التحقيق جار لفحص سبب وقوع الحادث.
كان المعرض الجوي جزءا من إحياء الذكرى الثمانين ليوم إنزال قوات الحلفاء في منطقة "بروفنس".
يأتي الحادث بعد يومين فقط من تصادم طائرتين عسكريتين فرنسيتين في شرق فرنسا، مما أسفر عن مقتل فردين عسكريين ونجاة آخر.

المصدر: رويترز
فرنسا
سقوط طائرة
البحر الأبيض المتوسط
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