طقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق غرباً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً، وتكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط قد يضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 23:38، والجزر الأول عند الساعة 07:18.

في بحر عمان، يكون الموج مضطربا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 09:16 والمد الثاني عند الساعة 20:17، والجزر الأول عند الساعة 15:07 والجزر الثاني عند الساعة 02:59.