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الدفاع المدني يستخدم الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز

الدفاع المدني يستخدم الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز
17 أغسطس 2024 18:43

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة "لا تتهاون: صيفك آمن" ضمن برنامج التوعية المُجتمعية السنوية لعام 2024، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بالتدابير الوقائية لسلامة أفراد المجتمع.
في مبادرة جديدة تربط بين الذكاء الاصطناعي وتدريب الجمهور، استخدم الدفاع المدني في أبوظبي تقنية (VR) الواقع الافتراضي عبر نظارة ثلاثية الأبعاد مرتبطة بطفاية حريق إلكترونية لتدريب الجمهور على استخدامات  طفايات الحريق والتي تبلغ 6 أنواع مختلفة الاستخدامات حسب المعتمد في الدولة.
وأثبتت تجربة الطفاية الإلكترونية بتقنية الواقع الافتراضي، نجاحا واضحا في تجاوب الجمهور وإزالة الرهبة وذلك بمعايشة تجربة إطفاء الحريق بشكل يشبه الحقيقة بتوفير بيئة تحاكي الواقع، في كيفية استخدام الطفاية والنوع الأنسب حسب نوع الحريق.
كما ساهمت التجربة في تقليل التكلفة بعدم استخدام طفايات حقيقية قد يؤدي العبث بها إلى التلف، حيث تفاعل الجمهور مع التجربة الشيقة والتفاعلية وسط تدافع لتجربتها.
تأتي التجربة الجديدة ضمن جهود الدفاع المدني في أبوظبي لتدريب الجمهور على إطفاء جميع أنواع الحرائق سواء أكانت منزلية أو في العمل أو في المركبة باعتبار أن الشخص الموجود في مكان الحادث يعتبر المستجيب الأول. فإذا كانت لديه الخبرة الكافية والمعرفة الجيدة، فقد يقضي على الحريق في نفس اللحظة قبل أن يتفاقم الحادث وقبل وصول سيارة الدفاع المدني.
يتضمن برنامج حملة "لا تتهاون: صيفك آمن" عقد الندوات وورشات العمل، وتدريب الأسر وأفراد المجتمع على كيفية التصرف في حالات الطوارئ، ما يعزز السلوكيات الآمنة ويسهم في الحد من وقوع الحوادث.
انطلقت الحملة في المؤسسات الحكومية والخاصة، لتعزيز الوقاية والسلامة، والالتزام بالنصائح والإرشادات، وصولا إلى أفضل مستويات الحماية للمساكن والممتلكات والأرواح.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
حملة
سلامة المجتمع
الذكاء الاصطناعي
الواقع المعزز
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