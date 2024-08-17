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علوم الدار

"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تؤهل عشرات المعلمين في موريتانيا

"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" تؤهل عشرات المعلمين في موريتانيا
17 أغسطس 2024 18:54

حصل مائة وثلاثون معلِّما في موريتانيا على شهادة المعلم الرقمي ضمن برنامج مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم العالمية لتحويل المنهاج التربوي الموريتاني إلى منهج رقمي بالكامل، في إطار التعاون الثنائي بين الإمارات العربية المتحدة وموريتانيا.
دورة المعلم الرقمي هذه أكدت قابلية المعلم الموريتاني للتحول السريع للتعليم الرقمي من خلال فصول رقمية سيتم تجهيزها في مدرسة تكوين المعلمين في العاصمة نواكشوط.
وقد أشادت وزارة التربية الموريتانية بشتى الأبعاد التربوية والتنموية والثقافية لمشروع المدرسة الرقمية في موريتانيا.
كما عبّر المستفيدون من الدورة عن اعتزازهم بالمشاركة في أول دورة للمعلم الرقمي في موريتانيا.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
موريتانيا
التعليم الرقمي
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