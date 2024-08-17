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«كهرباء الشارقة» تواصل تنفيذ توصيل الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن

خلال مد خطوط البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعي (من المصدر)
18 أغسطس 2024 01:19

الشارقة (الاتحاد) 

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تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، جهودها لإنجاز مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن.  
وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني، مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع ينقسم إلى 3 مشاريع رئيسة.  المشروع الأول يشمل تمديد شبكة الغاز الطبيعي في المدينة، وسيتم تنفيذه على 4 مراحل، وتم إنجاز 3.4 كيلومتر من أصل 17 كيلومتراً للمرحلة الأولى بنسبة إنجاز 30%، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.
أما بالنسبة للمشروع الثاني، وهو إنشاء محطة لتخزين وضخ الغاز الطبيعي، فقال البلغوني: «إن نسبة الإنجاز بلغت 10%، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطة في نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن المشروع الثالث، والذي يشمل تركيب التوصيلات الداخلية الخاصة بالغاز الطبيعي لـ200 وحدة سكنية، فقد بلغت نسبة الإنجاز الحالية به 10%، ومن المتوقع إنجازه في شهر فبراير لعام 2025. 

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
الغاز الطبيعي
دبا الحصن
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