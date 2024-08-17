20 جهازاً وتقنية متطورة في «مختبر دبي المتنقل»

دبي (الاتحاد)

يعد مختبر دبي المتنقل، الأول من نوعه على مستوى الدولة، والمصمم بطراز مبتكر، حيث يتضمن أكثر من 20 جهازاً وتقنية من الأحدث والأفضل عالمياً، تعمل من خلال جملة من البرامج الحاسوبية المتطورة التي تمكنها من إجراء الفحوص المخبرية بجودة ودقة عالية، ووقت وزمن قياسي مقارنة بالأجهزة التقليدية، ما يجعله مختبراً شاملاً ومتكاملاً يعمل بمواصفات متفردة تتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية العالمية للفحوص المخبرية المعمول بها في إمارة دبي.

وأضافت بلدية دبي تحديثات جديدة تمثلت بإدخال الفحوص الكيميائية لمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية، والفحوص الجيمولوجية التي تعنى بفحص الأحجار الكريمة بمختلف أنواعها، ليصبح مختبراً شاملاً يضم إلى جانب ذلك الفحوص الميكروبيولوجية للأغذية، وفحوص سلامة الأجهزة الكهربائية.

بهدف تطوير الفحوص التي يُجريها المختبر وتوسيع حزمة خدماته بما يلبي احتياجات ومتطلبات المتعاملين في إمارة دبي، ما يعد انعكاساً لمدى التزامها بتطوير مواردها وتسخير إمكانياتها لإسعاد المتعاملين، وتبني التقنيات المتطورة لتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ تعزز الرقابة وتضمن سلامة وجَودة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة دبي، بما يرسخ مكانة دبي كمدينة أفضل للحياة والتقدم.

وينجز المختبر فحوص الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة باستخدام تقنيات الأشعة السينية، والأشعة فوق البنفسجية، وتقنيات الليزر بتطبيقاتها المختلفة. كذلك، يجري فحوص الأغذية باستخدام تقنية (PCR) لتضخم المادة الوراثية (DNA) للميكروبات، وتقنية الفحص الفلوري المرتبط بالإنزيم (ELFA).

المواصفة القياسية العالمية

وحصل مختبر دبي الذكي المتنقل على الاعتماد من مركز الإمارات العالمي لمتطلبات المواصفة القياسية العالمية (ISO/IEC 17025:2017)، وتتميز الأجهزة والتقنيات المُلحقة به بكونها مهيأة لتتحمل الظروف المناخية المتفاوتة في الإمارة، فضلاً عن كون المختبر صديقاً للبيئة، حيث يعمل بمحرك متطور منخفض الانبعاثات الغازية يحمل تصنيف يورو (5)، ويمكن للمختبر المتنقل الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والحالات الاستثنائية بكفاءة عالية، بفضل وسائل الاتصال المتقدمة التي تربطه بمركز البلاغات الرئيسي في بلدية دبي، ما يعزز من الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ كافة الواردة في إمارة دبي.

يضمن المختبر إجراء الفحص بكفاءة ودقة عالية، ويقدم نتائج سريعة، حيث يكتشف مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء، حيث إن الخدمة تقدم للعديد من الفئات الأفراد، وقطاع الأعمال مثل تجار الأغذية ومؤسسات تحضير الأغذية، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي.

الفعاليات

يتوفر مختبر دبي الذكي المتنقل، في الفعاليات العالمية الترفيهية والرياضية كافة وغيرها التي تقام في إمارة دبي، مثل فعالية القرية العالمية، وكأس دبي العالمي للخيول وغيرها، كما أن للمختبر دوراً توعوياً يقوم به من خلال تنفيذ حملات ومسوحات دورية لفحص العينات الغذائية المختلفة في مقاصف المدارس والأماكن المزدحمة بالمطاعم والفعاليات المقامة في حدائق دبي.