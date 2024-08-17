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علوم الدار

«إيدج» تُوقّع اتفاقية تعاون مع حكومة ساو جوزيه دوس كامبوس

«إيدج» تُوقّع اتفاقية تعاون مع حكومة ساو جوزيه دوس كامبوس
18 أغسطس 2024 01:20

ساو باولو- البرازيل  (الاتحاد)

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وقّعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقية تعاون شاملة مع حكومة مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس، في ولاية ساو باولو البرازيلية. 
وستغطي الاتفاقية أوجه التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمدن الذكية والتعليم وتنمية المواهب، وتُعزز حضور مجموعة إيدج في سوق أميركا اللاتينية المهمة استراتيجياً، بحيث تُوفّر دعماً إضافياً لخططها التجارية عبر منظومة الدفاع البرازيلية والإقليمية.
وتمّ التوقيع على مذكرة التفاهم بين الطرفين بوساطة أندرسون فارياس، عمدة ساو جوزيه دوس كامبوس، ورودريغو توريس، المدير المالي لمجموعة إيدج، في مكتب العمدة في مبنى البلدية.
وتعتبر مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس أهم مركز صناعي وتكنولوجي في البرازيل، وموطناً لأكبر شركات الطيران والدفاع في البلاد، من بينها شركة «سييات» المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة، وكانت مجموعة إيدج اشترت حصة 50% منها في عام 2023. كما تحتضن المدينة بعض الجامعات ومعاهد التكنولوجيا والبحوث الرائدة في البرازيل.
وقال رودريغو توريس، المدير المالي لمجموعة إيدج: «بالإنابة عن مجموعة إيدج، أتقدم بالشكر الجزيل لعمدة هذه المدينة الطموحة وسكانها بمناسبة التوقيع على اتفاقية الشراكة الثمينة. في الواقع، تشهد إيدج مرحلة جديدة من النمو في البرازيل والمنطقة برمتها، ومن شأن الشراكات ذات القيمة المتبادلة التي أبرمناها مع اللاعبين الرئيسيين والحكومات المحلية أن تعزز وتحسّن الظروف التي تتجلى منافعها بجني الفوائد الملموسة. وخير مثال على هذه الشراكات، هو توقيع هذه الاتفاقية مع مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس، وهي مركز معروف دولياً للابتكار والتميز التقني، والتي ستمكّننا من تحقيق أهدافنا التجارية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز النمو المستدام في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتنمية المواهب والمهارات المتميزة».
وبالتعاون مع حكومة ولاية ساو باولو، كانت مدينة ساو جوزيه دوس كامبوس قاعدة رئيسة داعمة لدخول إيدج إلى السوق البرازيلية، إذ تتيح بيئة خصبة للنمو وخلق فرص العمل، مع ضمان قدرة المجموعة على الاستفادة من سلاسل التوريد القوية في المنطقة. علاوة على ذلك، تعمل «سييات»، بالتعاون مع إيدج، على توسيع مقرها الرئيس وقاعدتها التصنيعية في المدينة من ألف متر مربع إلى نحو 7 آلاف متر مربع، بحيث توفر أكثر من 800 فرصة عمل ذات صلة.

البرازيل
إيدج
ساو باولو
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