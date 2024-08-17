«زايد العليا» توفر خدمة تلبية المبنى لاحتياجات أصحاب الهمم

لمياء الهرمودي (أبوظبي)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمة تلبية المبنى لشروط سهولة الوصول، وذلك لأصحاب المنشآت الحكومية والخاصة، الراغبين في تأهيل مبانيهم لتكون صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكنهم من خلال هذه الخدمة الحصول على تقييم واستشارات فنية ومهنية متخصصة، وبالمعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي، ومطابقة لمواصفات سهولة الوصول المحلية والعالمية للتهيئة البيئية المناسبة لذوي الإعاقة في المباني ومرافق الجهات الحكومية.

وأكدت «المؤسسة» أن هذه الخدمة مجانية وهدفها ضمان بيئة صحية وسليمة لأصحاب الهمم وجميع أفراد المجتمع، وأوضحت أن هناك خطوات يمكن اتباعها لطلب الخدمة، وذلك عن طريق تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية على منصة «تم»، وإرفاق الوثائق المطلوبة وهي: كتاب من المؤسسة أو الشركة أو الهيئة لطلب الخدمة، بالإضافة إلى صور واضحة من جميع جوانب المبنى، وسيتم الرد بالقبول عن طريق البريد الإلكتروني، وفي حالة الرفض سيتم ذكر السبب.

وأوضحت المؤسسة أنه بعد الحصول على رسالة القبول، سيتم التواصل مع الجهة لتحديد موعد للزيارة، وتستند الزيارة إلى معايير محلية ودولية، وأفضل ممارسات سهولة الوصول المحلية العالمية، وسيتم بعدها إرسال تقرير المبنى للتهيئة البيئية لأصحاب الهمم عبر منصة «تم» في محفظتي، كما ستواصل المؤسسة في عملية الدعم للجهات الراغبة، والمهتمة في تطوير منشآتها وجعلها سهلة الوصول لأصحاب الهمم.

متطلبات

تتضمن أهم متطلبات التهيئة البيئية في المنشآت لسهولة الوصول، والتي تلبي احتياجات أصحاب الهمم لتكون بيئة مناسبة لهم، عدداً من الاشتراطات والمواصفات وهي: توفير أبواب أوتوماتيكية لتسهيل الدخول والخروج، بالإضافة إلى توفير نظام اتصال في جميع دورات مياه أصحاب الهمم وربطها بمركز الاستقبال في حال طلب المساعدة أو الطوارئ.

كما لا بد من تزويد مرافق المؤسسة بمنحدرات غير قابلة للانزلاق، مع أذرع معدنية مساندة على الجانبين.

بالإضافة إلى توفير مواقف السيارات الخاصة بأصحاب الهمم عند مداخل مبنى المؤسسة، كما على الجهة أن تقوم بتوفير كراسي متحركة مجانية في مبانيها، بالإضافة إلى تجهيز دورات مياه متكاملة في مبنى المؤسسة.

وعلى ملاك المنشآت الراغبة في تطبيق معايير سهولة الوصول المحلية والعالمية فيها، تركيب المسارات الخاصة بأصحاب الهمم من فئة الإعاقة البصرية في الطوابق كافة، فضلاً عن تركيب مكبرات الصوت لفئة أصحاب الهمم ضعاف السمع، كما يترتب عليها تزويد المصاعد والحمامات بلوحات بلغة بريل، وتحويل جميع خرائط المخارج إلى لغة بريل، بالإضافة إلى وضع جهاز إنذار خاص بالحرائق في المصعد، وعليها أيضاً أن توفر دليل خدمات المؤسسة بلغة بريل، فضلاً عن تعيين موظف استقبال لتوفير المعلومات كافة لأصحاب الهمم.