الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الفلاسي والشامسي في دبي

نهيان بن مبارك يتوسط الحضور خلال الحفل (وام)
18 أغسطس 2024 01:19

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
20 جهازاً وتقنية متطورة في «مختبر دبي المتنقل»
«طرق دبي»: 25% من وسائل النقل ذاتية القيادة في 2030

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد محمد ثاني الفلاسي بمناسبة زفاف نجله «سعيد» إلى كريمة المرحوم خليفة بطي مبارك الشامسي، وذلك بمجلس أم سقيم في دبي.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، ودعا الله تعالى أن ينعم عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، وأن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
من جانبهم، أعرب ذوو العروسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم، وعبَّروا عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

نهيان بن مبارك
دبي
أفراح الفلاسي
أفراح الشامسي
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©