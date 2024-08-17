الأحد 18 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شخبوط بن نهيان يلتقي وزير خارجية إثيوبيا

شخبوط بن نهيان خلال لقاء وزير الخارجية الإثيوبي (وام)
18 أغسطس 2024 01:20

أديس أبابا (وام)

أخبار ذات صلة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي تايي أتسكي سيلاسي، وزير خارجية جمهورية إثيوبيا، في العاصمة أديس أبابا، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ونقل معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى معالي تايي أتسكي سيلاسي، وتمنياته لبلاده بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمَّل معالي تايي أتسكي سيلاسي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والنماء.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات التي تخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.
اتفاقية
حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ومعالي أحمد شيدي وزير المالية الإثيوبي، خلال الزيارة، حفل توقيع اتفاقية مشروع طاقة الرياح AYSHA -1 بالشراكة مع شركة AMEA POWER الإماراتية، في العاصمة أديس أبابا، حيث تبلغ تكلفة المشروع 620 مليون دولار، ويعتبر أكبر محطة لطاقة الرياح في القرن الأفريقي، وقام بتوقيع الاتفاقية من الجانب الإماراتي حسين النويس، رئيس مجلس إدارة AMEA Power.

شخبوط بن نهيان
إثيوبيا
الإمارات
الطاقة المتجددة
أديس أبابا
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
الرياضة
الشارقة يُحلق بقوة «كامارا 10»
اليوم 11:30
عناصر من الشرطة البريطانية
الأخبار العالمية
الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة "المعتقدات البغيضة"
اليوم 11:18
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
الرياضة
جوندوجان يفجر قنبلة في وجه برشلونة!
اليوم 11:10
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يتراجع إلى المركز الثالث في «مونديال الفومورلا-2»
اليوم 11:00
هاريس
الأخبار العالمية
هاريس تتقدم على ترامب في استطلاعات الرأي
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©