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مجلس السعادة وجودة الحياة في عجمان ينفذ مبادرات مجتمعية

مجلس السعادة وجودة الحياة في عجمان ينفذ مبادرات مجتمعية
18 أغسطس 2024 12:05

انجز مجلس السعادة وجودة الحياة في غرفة عجمان سلسلة من المبادرات المجتمعية والصحية خلال النصف الثاني من العام الجاري، موجهة لموظفي ومتعاملي الغرفة والعاملين في منشآت القطاع الخاص، بالتعاون مع شركاء المجلس.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس السعادة وجودة الحياة في غرفة عجمان إن المبادرات والفعاليات التي ينفذها المجلس، تهدف إلى تعزيز السعادة وجودة الحياة، والتأثير بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية ومعدلات الرضا، موضحة أن أهداف مجلس السعادة في الغرفة، تنسجم مع مبدأ "المحورية المجتمعية"، باعتباره أحد المبادئ الاستراتيجية لرؤية عجمان 2030، من خلال التركيز على احتياجات الانسان وقطاع الأعمال في عجمان، والتركيز على الصحة والرفاهية الاجتماعية للأفراد والمجتمع.

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من ناحيتها قالت عبير عيد الفرج، عضو مجلس السعادة وجودة الحياة، إن المجلس نظم فعالية "المخيم الطبي"  التي تهدف إلى تعزيز ثقافة إجراء الفحوص الدورية، والتي تُعد أساسا للوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها، منوهة إلى أن مجلس السعادة حريص على تنويع مبادراته خلال المرحلة المقبلة، بما يتواكب مع احتياجات الموظفين والعاملين وأسرهم.

المصدر: وام
المبادرات المجتمعية
عجمان
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