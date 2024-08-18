شما المزروعي: العمل الإنساني نهج إماراتي راسخ

أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع أن العمل الإنساني في دولة الإمارات نهج راسخ أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والآباء المؤسسون.

وقالت معاليها في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف التاسع عشر من أغسطس من كل عام :" إن العمل الإنساني في دولتنا ليس مجرد واجب، بل هو النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستقبل مزدهر للجميع"، مؤكدة أن ازدهار المجتمعات يبدأ من دعم الجهود الإنسانية التي تعمل على بناء إرث مستدام للأجيال القادمة.

وأضافت أن دولة الإمارات تُثَمِّن الدور الحيوي للعاملين في المجال الإنساني، فهم القوة الدافعة التي تسهم في تعزيز استقرار المجتمعات ونشر الأمل بين أفرادها، ومن هذا المنطلق، نواصل في الإمارات دعم هذه الجهود من خلال برامجنا ومؤسساتنا الوطنية، وملتزمون بالنهج الإنساني الراسخ الذي أرساه الشيخ زايد "طّيب الله ثراه" والآباء المؤسسون، النهج الذي يجسد قيمنا الأصيلة في الوقوف إلى جانب الإنسان وتمكينه في كل مكان.