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علوم الدار

حاكم أم القيوين يحضر أفراح الفلاسي والشامسي

سعود المعلا وراشد بن سعود خلال الحفل (وام)
18 أغسطس 2024 16:11

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد محمد ثاني الفلاسي، بمناسبة زفاف نجله "سعيد" على كريمة المرحوم خليفة بطي مبارك الشامسي.
كما حضر الحفل الذي أقيم في مجلس أم سقيم بدبي عصر أمس، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.
 وبارك صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين والشيوخ للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياةً زوجية سعيدة.

 

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