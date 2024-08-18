محمد بن راشد: الإمارات اختارت أن تكون ذات أثر

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» إن «الإمارات اختارت أن تكون ذات أثر».

وكتب سموه، في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «في عالم متحرك متدافع غير مستقر … لديك خياران.. إما أن تملأ العالم ضجيجاً دون أثر … أو تملأه تأثيراً دون ضجيج»، مضيفا أن «الإمارات اختارت أن تكون ذات أثر».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني «مسيرتنا الإنسانية تعبر عن هويتنا.. وعن طبيعتنا.. وعن ديننا».

وختم قائلا «مستمرون في الطريق الذي رسمه زايد وإخوانه منذ التأسيس».