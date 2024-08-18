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علوم الدار

طقس غائم جزئيا ورياح تثير الأتربة غدا

أبوظبي
18 أغسطس 2024 18:19

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع سحب قد تكون ركامية.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:00 والثاني عند الساعة 00:28، والجزر الأول عند الساعة 18:04 والثاني عند الساعة 07:54.
بحر عمان سيكون أيضا خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:49 والثاني عند الساعة 21:11، والجزر الأول عند الساعة 15:47 والثاني عند الساعة 03:43.

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المصدر: وام
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