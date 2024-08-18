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شرطة أبوظبي تُنظم فعالية «أبناؤنا مسؤوليتنا»

جانب من الحملة (من المصدر)
19 أغسطس 2024 01:45

أبوظبي (الاتحاد) 

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نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي فعالية مجتمعية توعوية تحت شعار «أبناؤنا مسؤوليتنا» لمدة 3 أيام بمدينة الطفل «كيدزانيا» في مركز ياس مول بأبوظبي، وذلك ضمن حملة «صيف بأمان».
وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الفعالية ركزت على زوار «كيدزانيا» بمختلف مراحلهم العمرية، وذلك ضمن جهود «الشرطة المجتمعية» في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم، إلى جانب توعية أبناء منتسبي شرطة أبوظبي بكيفية استثمار أوقات الفراغ، بما ينمي قدراتهم، ويطور مهاراتهم البدنية والفكرية.
وأشاد بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وإتاحة الفرصة لديهم في عرض إمكانياتهم وقدراتهم في توعية الأطفال وتعزيز الوعي الأمني المجتمعي والمروري لدى النشء والمجتمع عموماً.
وشملت الفعالية العديد من الأنشطة، أبرزها محاضرات توعوية للأطفال عن كيفية الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ، والتوعية بالحفاظ على السلامة أثناء التواجد في المنزل، وتعريفهم بمخاطر اللعب بالكهرباء وأدوات المطبخ، واشتراطات السلامة في المسابح.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الشرطة المجتمعية
الأمن الجنائي
أبناؤنا مسؤوليتنا
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