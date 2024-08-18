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علوم الدار

مشروع تطوير شاطئي الممزر وجميرا يتواصل

مشروع تطوير شاطئي الممزر وجميرا يتواصل
19 أغسطس 2024 01:46

آمنة الكتبي (دبي) 

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تنفذ «بلدية دبي» حالياً مشروع تطوير شاطئي الممزر وجميرا (1)، بطول 5.7 كيلومتر للشاطئين، منها 4.3 كم في شاطئ الممزر، و1.4 كم في جميرا (1)، ويتضمن المشروع تغييرات جذرية وفق خطط مستقبلية متكاملة، ترمي إلى تغيير شكل الشواطئ وتعزيز بنيتها التحتية لتكون ضمن الأكثر تطوراً وجذباً في العالم، وتضيف وجهة سياحية ترفيهية جديدة لاستضافة الأعداد المتزايدة من روّاد الشواطئ، ومحبّي ممارسة الرياضات الشاطئية والمائية والسباحة الليلية، بما يوفر خدمات مثالية للمقيمين والسياح والزوار على حدٍّ سواء على شواطئ دبي، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة.
ويسهم المشروع في توفير نموذجٍ عالمي متفرد في تصميم الشواطئ، وتعزيز القدرة الاستيعابية لرواد الشواطئ، بما يواكب النمو السكاني والسياحي للإمارة، حيث ستجهز الشواطئ ببنية تحتية شاملة من خدمات ومرافق مستقبلية متقدمة، أبرزها تخصيص أول شاطئ للسباحة الليلية 24/7 في منطقة ديرة بطول 300 متر، ومسار للمشاة يحاذي الشاطئين بطول 5 كم، ومسارات للدراجات الهوائية والجري بطول 11 كم محاطة بالأشجار، إضافة إلى إنشاء جسر عائم يربط بين جانبي شاطئ الممزر بطول 200 متر يعد الأول من نوعه في الإمارة.
وستجهّز الشواطئ بمرافق صحية وخدمية عامة مثل، دورات المياه ومناطق الاستحمام وغرف تبديل الملابس على امتداد الشاطئين، مصممة وفق أفضل الممارسات العالمية التي تضمن الراحة والخصوصية، كما ستخصص 10 مناطق للألعاب الترفيهية وألعاب أطفال، ومناطق للرياضات الشاطئية والبدنية، وأخرى للشواء، فضلاً عن الاستراحات الشاطئية، ومساحات للفعاليات الموسمية مع مداخل ومخارج مؤمنة.
كما ستوفر أكثر من 1400 موقف للسيارات والحافلات تضم مواقف مخصصة لشحن السيارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى محطات لمياه الشرب وشبكات للري، وتصريف مياه الصرف الصحي بطول يزيد على 5 كيلومترات، وكذلك أنظمة أوتوماتيكية حديثة للري بهدف زيادة المسطحات الخضراء.
وسيُزود الشاطئان بخدمات وأنظمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، تتمثل في صناديق أمانات متطورة وخدمات إنترنت (Wi-Fi)، وشاشات إلكترونية، وخدمات الإنقاذ الشاطئي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الشواطئ من خلال أكثر من 100 كاميرا حديثة مرتبطة بغرف التحكم المركزية في بلدية دبي وشرطة دبي، لضمان تأمين أعلى درجات الأمان لمرتادي الشواطئ.
%100
تستهدف الخطة تطوير جميع الشواطئ بنسبة 100%، ورفع مستوى الخدمات على الشواطئ العامة بنسبة 400 %، إضافةً إلى زيادة أطوال شواطئ السباحة الليلية بنسبة 56 % وهو ما يعادل 450 متراً، وزيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية بمحاذاة الشواطئ بنسبة 285 % وهو ما يعادل 15.15 كم، وكذلك مسارات الجري بنسبة 125 % وهو ما يعادل 11 كم، كما سيجري توفير خدمات ومرافق تراعي فئة أصحاب الهمم، وتتوافق مع «كود دبي للبيئة المؤهلة»، وأفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة.
8 شواطئ
ويبلغ عدد الشواطئ العامة في إمارة دبي 8 شواطئ، تشمل: شاطئ الممزر، وكورنيش الممزر، وجميرا 1، وجميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2، وشاطئ جبل علي، وجميعها حاصلة على الاعتماد العالمي لبرنامج العَلَم الأزرق، وذلك بسبب تلبية الشواطئ العامة لجميع المتطلبات التي تتضمن الالتزام بمعايير البرنامج كجَودة المياه البحرية والتعليم البيئي والإدارة البيئية والسلامة العامة والخدمات، ولمدة خمس سنوات متتالية.

بلدية دبي
دبي
الممزر
شاطئ الممزر
جميرا
شاطئ جميرا
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