خليفة بن محمد: الإمارات وطن العمل الإنساني المستدام

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن للعمل الإنساني المستدام القائم على البذل والعطاء، بما يعود بالتنمية على الدول المنكوبة والشعوب المتضررة.

وأضاف أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في العمل الإنساني، أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وواصل السير على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليشمل دعم المعوزين دون أي تفرقة أو تمييز، باعتبار أن الجميع أخوة في الإنسانية.

كما أعرب عن اعتزازه بالجهود الناجحة التي بذلتها مؤسسات الوطن خلال العقود الماضية في تعميق العمل الإنساني، وتحويله إلى سمة دائمة، ضمن المبادئ الراسخة في نشر قيم الإنسانية والتعايش السلمي، وتأمين الممرات الإنسانية الآمنة، وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للتخفيف من معاناة المتضررين.