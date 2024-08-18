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خليفة بن محمد: الإمارات وطن العمل الإنساني المستدام

خليفة بن محمد: الإمارات وطن العمل الإنساني المستدام
19 أغسطس 2024 01:45

أبوظبي (الاتحاد) 

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بيان مشترك من الإمارات ودول ومنظمات أخرى بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن للعمل الإنساني المستدام القائم على البذل والعطاء، بما يعود بالتنمية على الدول المنكوبة والشعوب المتضررة.
وأضاف أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في العمل الإنساني، أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وواصل السير على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليشمل دعم المعوزين دون أي تفرقة أو تمييز، باعتبار أن الجميع أخوة في الإنسانية.
كما أعرب عن اعتزازه بالجهود الناجحة التي بذلتها مؤسسات الوطن خلال العقود الماضية في تعميق العمل الإنساني، وتحويله إلى سمة دائمة، ضمن المبادئ الراسخة في نشر قيم الإنسانية والتعايش السلمي، وتأمين الممرات الإنسانية الآمنة، وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للتخفيف من معاناة المتضررين.

خليفة بن محمد
الإمارات
جمعية واجب التطوعية
اليوم العالمي للعمل الإنساني
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