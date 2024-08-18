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سلطان بن طحنون: فخورون بمساهمات الإمارات

سلطان بن طحنون: فخورون بمساهمات الإمارات
19 أغسطس 2024 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

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بيان مشترك من الإمارات ودول ومنظمات أخرى بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 19 أغسطس من كل عام، يأتي تكريماً للعاملين في هذا المجال.
وأضاف: «في ظلِّ التحديات الكبيرة التي تواجه العالم اليوم، من كوارث طبيعية ونزاعات وأزمات صحية، يظهر دور العاملين في المجال الإنساني بأهمية بالغة. إنهم يقفون في الخطوط الأمامية، يعملون بلا كلل أو ملل، مُعرّضين أنفسهم للمخاطر من أجل إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة».
وأشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الإنساني، بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة. وقال: إننا فخورون بالمساهمات الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لتعزيز الجهود الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكداً أن «دولة الإمارات سباقة في دعم الأعمال الإنسانية والإغاثية حول العالم».
وأوضح معاليه، في ختام تصريحه: «إن روح العمل الإنساني تتجسد في القيم التي أرساها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العطاء والخير ركيزة أساسية في بناء مجتمعنا».

الإمارات
اليوم العالمي للعمل الإنساني
سلطان بن طحنون
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