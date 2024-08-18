الإثنين 19 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن خليفة: الإمارات مسيرة خير وعطاء

محمد بن خليفة: الإمارات مسيرة خير وعطاء
19 أغسطس 2024 01:46

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
بيان مشترك من الإمارات ودول ومنظمات أخرى بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرة الخير والعطاء التي أرسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» منذ قيام دولة الاتحاد المباركة قبل خمسة عقود في كل مجالات العمل الإنساني حول العالم، وعمل على النهج نفسه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» خلال مرحلة التمكين.
وقال سموه في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن ما تقوم به دولة الإمارات على الساحات الإنسانية كافة يبرهن على أن قيم الخير والعطاء، والوقوف إلى جانب المحتاجين والضعفاء، دون تمييز بسبب دين أو عرق، والتي تربى عليها أبناء الإمارات، جيلاً بعد جيل، ستظل هي الأساس المتين الذي تسير عليها دولتنا الفتية، لتظل موئل الأمل لكل ذي حاجة، وهو ما رسخته مبادرات الإمارات على مدى عقود لتسطر تاريخاً مشرفاً في مجالات العطاء والخير.

الإمارات
محمد بن خليفة
اليوم العالمي للعمل الإنساني
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد قبول 330 طالباً وطالبة في جامعة كلباء للعام الأكاديمي 2024 - 2025
اليوم 17:55
الرئيس الأميركي جو بايدن
الأخبار العالمية
الجمهوريون يطلقون إجراءات لعزل الرئيس الأميركي
اليوم 19:39
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
الرياضة
«أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» تختتم بطولة الصين
اليوم 19:37
ساني.. «عودة جزئية»
الرياضة
ساني.. «عودة جزئية»
اليوم 19:31
العميد محمد علي المهيري
الترفيه
شرطة أبوظبي تبث الجزء 2 من "درب السلامة"
اليوم 19:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©