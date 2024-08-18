محمد بن خليفة: الإمارات مسيرة خير وعطاء

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرة الخير والعطاء التي أرسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» منذ قيام دولة الاتحاد المباركة قبل خمسة عقود في كل مجالات العمل الإنساني حول العالم، وعمل على النهج نفسه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» خلال مرحلة التمكين.

وقال سموه في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن ما تقوم به دولة الإمارات على الساحات الإنسانية كافة يبرهن على أن قيم الخير والعطاء، والوقوف إلى جانب المحتاجين والضعفاء، دون تمييز بسبب دين أو عرق، والتي تربى عليها أبناء الإمارات، جيلاً بعد جيل، ستظل هي الأساس المتين الذي تسير عليها دولتنا الفتية، لتظل موئل الأمل لكل ذي حاجة، وهو ما رسخته مبادرات الإمارات على مدى عقود لتسطر تاريخاً مشرفاً في مجالات العطاء والخير.