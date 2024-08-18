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علوم الدار

خالد بن زايد: «الشيخ زايد» المعنى الحقيقي للعمل الإنساني

خالد بن زايد: «الشيخ زايد» المعنى الحقيقي للعمل الإنساني
19 أغسطس 2024 01:46

أبوظبي ( وام )

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بيان مشترك من الإمارات ودول ومنظمات أخرى بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني

أكد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أنّ التحديات التي يواجهها العالم في الآونة الأخيرة تحتم علينا تعزيز التحالفات العالمية للعمل الإنساني، وقال: «تعلمنا من الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المعنى الحقيقي للعمل الإنساني المجرد، وروح العطاء والرحمة والتعاطف مع الآخرين».
وقال سموه في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني لعام 2024:«إن دولة الإمارات تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل على تعزيز القيم الإنسانية وثقافة العمل الخيري بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، مؤكداً أهمية العمل الإنساني كركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، حيث نوجه من خلاله رسالة تضامن عالمي». وأضاف سموه: «في دولة الإمارات أصبح العمل الإنساني جزءاً لا يتجزأ من هويتنا وثقافتنا المجتمعية، التي بنيت على أسس راسخة من الإنسانية التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الاتحاد». وأعرب سموه عن فخره بأن دولة الإمارات تتصدر دول العالم في مجال العمل الإنساني، بما تقدمه من جهود جبارة في توفير الإغاثة في حالات الكوارث، وتقديم المساعدة الطبية، والمأوى، والغذاء، والمياه النظيفة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والنساء وكبار السن، مؤكداً أن هذا الالتزام يترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسانية والعطاء قيمة أساسية في بناء مستقبل مشرق للجميع.

خالد بن زايد
الإمارات
اليوم العالمي للعمل الإنساني
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