فريق طلابي من الإمارات يتأهل لنهائي المسابقة العالمية Tech4Good

طشقند ( وام )

تأهل فريق طلابي من الإمارات إلى نهائيات المسابقة العالمية Tech4Good التي تستضيفها الصين، بعد فوزه بالمركز الثاني في النهائيات الإقليمية للمسابقة السنوية الرابعة Tech4Good، والتي عقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وجاء فوز فريق «Beyond Limits» لتميزه في استخدام التكنولوجيات المتقدمة وابتكار حلول لمساعدة مرضى السكتة الدماغية ممن لديهم قدرة محدودة على تحريك أيديهم. واختتمت أمس الأول النهائيات الإقليمية لبرنامج «بذور من أجل المستقبل 2024»، بدعم من شركة هواوي وتنظيم وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان.

وستتنافس الفرق الفائزة في المسابقة الإقليمية مع باقي الفرق المتأهلة من جميع أنحاء العالم في النهائيات العالمية Tech4Good والتي تستضيفها الصين. وشارك 15 عضواً مثلوا جامعات «الإمارات» و«دبي» و«زايد» والجامعة الأميركية في دبي وكليات التقنية العليا ضمن الفرق المرشحة للنهائيات الإقليمية.

شهد حفل ختام النهائيات الإقليمية حضور كريمجونوف رستم نائب وزير التقنيات الرقمية في أوزبكستان؛ وشونلي وانغ، نائب رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وعدد من طلاب وممثلي الدول المشاركة.