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علوم الدار

شرطة رأس الخيمة تضم طائرة درون حديثة

علي عبدالله بن علوان خلال الاطلاع على طائرة الدرون (وام)
19 أغسطس 2024 01:46

رأس الخيمة (وام) 

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أضافت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة طائرة الدرون «flycatcher 30» من دون طيّار إلى طاقم طائراتها، تعزيزاً للاستجابة ودعم جودة الحياة الأمنية في الإمارة. واطلع اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، على الطائرة المصممة لحمل 40 كيلو جراماً، مما يسهل الوصول الأسرع لنقل المعدات وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الطوارئ والكوارث والأحداث المختلفة من خلال نظام «الونش الآلي». وتضم الطائرة أيضاً صندوقاً يتسع لوزن 40 كيلوجراماً، للاستخدام في عدة مجالات مختلفة في الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى وعمليات الإنقاذ في المناطق الجبلية والبحرية خلال زمن قياسي قصير يعزز من زمن سرعة الاستجابة. ويمكن من خلالها نقل الإسعافات الضرورية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة منها في أعمال التغطيات الإعلامية من خلال قيامها بالتصوير الحي والنقل المباشر للأحداث من موقع الحدث، بسبب قدرتها على حمل عدة كاميرات احترافية لالتقاط الصور والفيديوهات مباشرةً ومن جميع الاتجاهات، وربط الحدث مع غرفة العمليات.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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