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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نوف بنت ناصر

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نوف بنت ناصر
19 أغسطس 2024 00:35

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبَّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى خادم الحرمين الشريفين.

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