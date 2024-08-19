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علوم الدار

مركز الخدمة في "نادي الشارقة للسيارات القديمة".. دور ريادي للعناية بالسيارات الكلاسيكية

مركز الخدمة في "نادي الشارقة للسيارات القديمة".. دور ريادي للعناية بالسيارات الكلاسيكية
19 أغسطس 2024 12:43

يقوم "نادي الشارقةِ للسياراتِ القديمةِ"، بدور مهم في الحفاظِ على السياراتِ الكلاسيكيةِ، منذُ افتتاحه في عام 2008، ما جعلَه وجهةً لعشاقِ هذا النوعِ من السيارات.
ومع احتضانِ متحفِ النادي لأكثر من مائةِ سيارةٍ قديمةٍ، وتوفيرِ خدمةِ الصيانةِ لأعضائهِ، يلعبُ مركزُ الخدمةِ في النادي دوراً مهماً في الحفاظِ عليها من خلالِ فنيينَ يملكونَ معرفةً كاملةً ومهاراتٍ شاملةً للتعاملِ مع هذا النوعِ من السيارات.

 يضمُ "نادي الشارقة للسياراتِ القديمة" عبرَ مُتحفِهِ مجموعةً نَادرة من السَياراتِ تزيد على مئةِ سَيارةٍ تُقدَّرُ قيمتُها بمَلايينِ الدَراهِمِ  وباعتبارهِ الجهةَ الرَسميةَ لتَسجيلِ السَيَّاراتِ الكلاسيكيةِ في الشارقة يَضطلعُ مَركزُ خدمةِ السياراتِ في النادي  بدورٍ رَائِدٍ وفريدٍ في المنطقةِ للعنايةِ بالسيارات وصيانة سيارات أعضاءِ النَادي الذينَ يَملكونَ آلافَ السَيَّارات بينهُم أعضاءٌ من دولِ مَجلس التَعاونِ الخَليجيِّ.

يضم  مركزِ الخدمةِ 120 فَنيَّاً يتمتعونَ بخبرةٍ تزيدُ على 20 عامَاً في صناعةِ السياراتِ الكلاسيكية أسهمت في جعل المَركزَ وجهةً رائدةً في الحِفاظِ على السيارات.
وبفَضلِ خِبرتِهم الواسعةِ يمكنُ للفنيينَ إعادةُ تصنيعِ الأجزاءِ التي لم تعُد متوافرةً، ما يضمنُ صِيانةَ أكثرَ للسياراتِ القَديمةِ والنادرة وإعادتَهَا إلى وضعِها الأصلي.

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 يُوفِّرُ النادي صيانةَ  لما يقارب من 2000 عضو لمَركباتِهم بأنواعِها كافةً، فضلاً عن خدماتهِ الاستشاريةِ للمُهتمينَ منهم بشراءِ السياراتِ الكلاسيكيةِ، إذ يُطلِعُهُم على حالتها وقِطعِ الغِيارِ التي قد تَحتاجُ إليها مستقبلاً ما يضمنُ لهم قَرارَ شِراءٍ مُستنيراً.

وأسهمت الكفاءة التشغيلية والخبرات البشرية في صيانة المركبات القديمة وإصلاحها في المحافظة على رونقها وجمالياتها وإعادة نبض سحرها العتيق.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السيارات
صناعة السيارات
نادي الشارقة للسيارات القديمة
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