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المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يستضيف 3 متحدثين ملهمين

المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يستضيف 3 متحدثين ملهمين
19 أغسطس 2024 15:13

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13 والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة ثلاثة متحدثين ملهمين يحملون أحلاماً لتغيير العالم للأفضل.

ويشهد المنتدى، خطابات ملهمة يلقيها بيرجريلز، المغامر والمتسلق والمستكشف الذي يرى في مواجهة البرّية المكان الأمثل لتعلم مهارات الحياة، ومايا غزال، سفيرة النوايا الحسنة وأول لاجئة سورية تحصل على رخصة لقيادة الطائرات، وزاكري ديرينوسكي صانع المحتوى الإنساني الذي ألهم الكثير من الناس بقوة التواصل الاجتماعي.

وتهدف هذه الخطابات إلى إبراز دور المؤثرين في استكشاف أبعاد جديدة في الاتصال، وتسليط الضوء على أهمية التواصل الفعال في تحقيق  التغيير الإيجابي وصناعة مستقبل أفضل، استلهاماً من شعار  المنتدى "حكومات مرنة..اتصال مبتكر"، حيث تعد تجاربهم نماذج عالمية رائدة في بناء استراتيجيات أكثر فاعلية وقدرة على التأثير في الآخرين.

ويفتح المنتدى باب التسجيل للمشاركة وحضور الفعاليات عبر الموقع الرسمي: www.igcc.ae.

ويشهد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في اليوم الأول حضور المستكشف البريطاني العالمي بير جريلز، الذي يشارك الجمهور رحلته الملهمة من مغامر شجاع إلى رائد أعمال ناجح فبعد صعوده لأعلى القمم الجبلية وتحدى أقسى الظروف الطبيعية، يأتي إلى منصة المنتدى ليقدم تجربته في تحويل الشغف بالمغامرة إلى استثمار ملهم.

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ويستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في اليوم الثاني الكابتن مايا غزال، التي تمكنت من تحويل تحديات قصتها إلى نجاح ملهم، لتنضم إلى نسبة تتراوح بين 4 و6 بالمئة من الطيارين النساء في العالم، وتصبح سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة  لشؤون اللاجئين وحاملة لجائزة "إرث الأميرة ديانا" التي تحمل نفس عنوان الخطاب الذي ستلقيه في المنتدى.

وتشارك مايا جمهور المنتدى قصة كفاحها وكيف تمكنت من تخطي الصعاب وتحقيق أحلامها، كما تناقش دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في إيصال رسائلها المناصرة للاجئين، وسبل توفير بيئة داعمة للاجئين الموهوبين، إلى جانب حديثها عن أهمية استقطاب مواهب اللاجئين وتوظيفها لخدمة المجتمعات.

ويستعد الكندي زاكري ديرينوسكي صاحب المحتوى الإنساني الملهم على منصات التواصل الاجتماعي، لمشاركة جمهور المنتدى خبراته في تحويل الشهرة إلى أثر إيجابي مستدام يعود بالنفع على الآخرين خاصة بعد أن ألهم أكثر من 30 مليون متابع بمقاطعه حول الصحة العقلية والعطاء وفعل الخير التي حصدت أكثر من 10 مليارات مشاهدة.

ويتطرق زاكري في خطابه الذي يحمل عنوان "صورة الإنسانية تتجلى بالاتصال العاطفي" في اليوم الثاني من المنتدى إلى تجربته في نشر الخير، كما يستعرض أهمية التفاعل المباشر مع الجمهور والاستماع إلى قصصهم، ودور المحتوى الايجابي والتجارب الاجتماعية التي يقدمها في بناء مجتمعات أكثر تلاحماً وتعاطفاً، إلى جانب حديثه عن تجربته في تأسيس منظمة Kindness is Cool غير الربحية للاستمرار في رحلة العطاء غير المشروط.

 

المصدر: وام
الشارقة
إكسبو الشارقة
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
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