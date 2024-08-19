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علوم الدار

عبدالله بن زايد: العطاء إرث إماراتي راسخ

عبدالله بن زايد: العطاء إرث إماراتي راسخ
19 أغسطس 2024 17:21

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العطاء إرث إماراتي راسخ، وذلك بمناسبة  اليوم العالمي للعمل الإنساني.
ونقل الحساب الرسمي لوزارة الخارجية، على منصة "إكس"، عن سموه قوله "تحتفي دولة الإمارات في اليوم العالمي للعمل الإنساني بمسيرة حافلة بالعطاء الإنساني لرفع المعاناة ومد يد العون لكل من يحتاج للدعم والسند والغوث في شتى أنحاء العالم، تلك المسيرة التي ترتكز على قيم راسخة مستلهمة من إرث زايد الخير ورؤية مستنيرة سارت عليها القيادة الرشيدة حتى باتت جزءاً لا يتجزأ من تاريخنا".
وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن "الأزمات الإنسانية، التي يشهدها عالمنا اليوم، تتطلب منا جميعاً التكاتف والتعاون وتوحيد الجهود، فتحية تقدير إلى صناع العمل الإنساني في الدولة وحول العالم، الذين يترجمون بعملهم في الميدان رسالة الخير الممتدة من الإمارات إلى العالم أجمع".
وأكد سموه أن "العطاء إرث إماراتي راسخ يغذّيه إيماننا بأن العمل الإنساني مسؤولية ورسالة نبيلة تعكس توجهاتنا نحو بناء عالم أكثر ازدهاراً وأكثر احتراماً للإنسانية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبدالله بن زايد
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الإمارات
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