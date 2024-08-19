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علوم الدار

سحب منخفضة مصحوبة بأمطار خفيفة غداً

أبوظبي
19 أغسطس 2024 17:31

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً.
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تترواح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً صباح الأربعاء. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:29 والمد الثاني عند الساعة 01:16، والجزر الأول عند الساعة 07:54 والجزر الثاني عند الساعة 18:57.
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. سيحدث المد الأول عند الساعة 10:22 والمد الثاني عند الساعة 22:06، والجزر الأول عند الساعة 16:26والجزر الثاني عند الساعة 04:24.

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المصدر: وام
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