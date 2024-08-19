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«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول

«ضمان» تستضيف مجلسها الإماراتي الأول
19 أغسطس 2024 19:49

أبوظبي (الاتحاد)
استضافت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، التابعة لمجموعة «بيور هيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مجلسها الإماراتي الأول، والذي عقد في مجلس المشرف خلال شهر أغسطس، بهدف تزويد موظفي الشركة من مواطني الدولة بالمعارف والرؤى القيمة، بالإضافة إلى تشجيعهم على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.
شهد المجلس حضور خالد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان»، حيث أكد على أهمية دعم وتطوير المواهب المحلية وتعزيز إمكاناتها، عبر إتاحة الفرص لتبادل الخبرات والتجارب من خلال تنظيم ورش العمل والندوات التفاعلية.

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كما استضاف المجلس علي آل سلوم، المستشار الثقافي، حيث قدم رؤى ملهمة وخبرات قيمة للمشاركين.
تضمن المجلس ورشة عمل تفاعلية أتاحت الفرصة أمام الموظفين لطرح أفكارهم ومقترحاتهم على الإدارة العليا، مما يعزز التفاعل ويشجع على الإبداع والابتكار.
يجسد هذا الحدث التزام شركة «ضمان» بدعم وتطوير المواهب الوطنية، واستثمارها في الجيل المقبل من قادة القطاع، بالإضافة لحرصها على توفير الفرص اللازمة لموظفيها بهدف تمكينهم من اكتساب الخبرات والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الوظيفية، مما يسهم في بناء مسيرة مهنية ناجحة ومثمرة لهم في قطاع التأمين.

الشركة الوطنية للضمان الصحي
ضمان
مجلس إماراتي
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