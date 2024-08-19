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علوم الدار

استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد في الشارقة

استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد في الشارقة
20 أغسطس 2024 01:09

الشارقة (الاتحاد) 

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تطلق هيئة الشارقة للتعليم الخاص، خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025، تزامناً مع حملة العودة للمدارس تحت عنوان «مدرستي تبتكر»، والتي تبدأ خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل، للوقوف على جاهزية المدارس وتوافر المتطلبات والاحتياجات اللازمة كافة، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة والمستمرة لتنمية وتعزيز قدرات الطلبة وضمان سلامتهم وفق أعلى المعايير، لاستقبالهم ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
ولفتت الهيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ زيارات ميدانية لفريق الرقابة لـ 129 مدرسة و145 حضانة و82 معهداً ومركزاً مرخصاً، حيث سيتم التركيز على مجموعة من الجوانب المهمة، على رأسها النقل المدرسي، والتغذية وسلامة الوجبات، علاوة على جاهزية العيادات الصحية المدرسية، والأمن والسلامة عند المداخل الرئيسية للمدارس، بما يضمن التزام المؤسسات التعليمية باللوائح والقرارات والسياسات المعتمدة.

الشارقة
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
العام الدراسي الجديد
المدارس
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