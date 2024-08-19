«كليات التقنية»: تمكين الطلبة بالمعارف والمهارات أولوية

أبوظبي (وام)

هنأ معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الكليات بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد 2024 - 2025، متمنياً لهم انطلاقة جديدة نحو عام مليء بالإنجاز والنجاح.

وأكد معاليه للطلبة أنهم المستقبل، وأن تمكينهم بالمعارف والمهارات أولوية، مشيراً إلى أن حرصهم على دراسة العلوم التطبيقية يعكس وعيهم بأهميتها في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، حيث تمكّنهم دراستهم من التمتع بمهارات الممارسة والتطبيق، وبالتالي القدرة على إنتاج الأفكار والحلول والمساهمة في التطوير، وقال إن كليات التقنية تسعى اليوم لإعدادهم كمخرجات نوعية قادرة على الإبداع والتنافسية، داعياً الطلبة لاستثمار الفرص المتاحة كافة لتطوير ذاتهم وتعزيز تميزهم العلمي والتطبيقي.

وعبَّر معاليه عن تقديره للقيادات الإدارية والأكاديمية في كليات التقنية، لما يبذلونه من جهد في تحقيق رسالتهم السامية في إعداد وتمكين أجيال الغد، وحرصهم على التطوير المستمر للمنظومة التعليمية، بما يؤكد مكانة الكليات كأكبر مؤسسة للتعليم العالي التطبيقي، في ظل ما تطرحه من برامج وتخصصات نوعية، وما تقدمه من خيارات تعليمية، تحاكي قدرات وميول الطلبة وتلبي تطلعاتهم، مثمناً سعي الكليات للانطلاق نحو مرحلة جديدة تعزز خلالها «التميز الإماراتي». واعتبر معاليه أن تطوير الكوادر البشرية مسؤولية مشتركة، حيث تمثل تكاملية العمل بين مؤسسات التعليم ومؤسسات العمل والصناعة، أساساً لتحقيق ذلك، مشيداً بتعاون الشركاء الاستراتيجيين مع كليات التقنية في تطوير البرامج وتوفير فرص التدريب والتوظيف.

وعبَّر الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بانطلاق العام الجديد والتحاق أكثر من 5500 طالب وطالبة جدد بالكليات في مختلف البرامج والتخصصات على مستوى البكالوريوس والدبلوم، ليصل عدد الطلبة الملتحقين بالكليات اليوم إلى أكثر من 27 ألف طالب وطالبة بمختلف فروع الكليات، وكذلك تم استقطاب أكثر من 111 من أعضاء الهيئة الأكاديمية من مؤسسات تعليم عالمية.