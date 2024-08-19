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علوم الدار

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث الشراكة العلمية مع جامعات ماليزية

خليفة الظاهري خلال لقاء الوفد الماليزي (من المصدر)
20 أغسطس 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعزيز الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات الأكاديمية في ولاية بهانج الماليزية، جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة بمقرها في أبوظبي، وفداً من ولاية بهانج الماليزية ضم معالي داتو سري محمد صوفي، وزير شؤون التعليم، ومعالي داتو سري سيد إبراهيم، وزير الشؤون الدينية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الولاية.
 وناقش الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات التي تفي بأغراض الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي من ضمنها إنشاء لجنة مشتركة للشؤون الدينية، للإشراف على المبادرات والبرامج الدينية المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة وفتح أبواب البعثات العلمية بالجامعة للجانب الماليزي، إضافة إلى استيعاب الجامعة لعدد من الطلاب الماليزيين بالفصل الدراسي المقبل، واستضافة عدد آخر من الطلاب لحضور دورات تدريبية بالجامعة في مجال فقه الواقع والإفتاء.
 ورحب الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، بزيارة الوفد الماليزي، وقال إنها تأتي مواصلة للقاءات سابقة وتتويجاً للمساعي الرامية إلى تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين أبوظبي و«بهانج» الماليزية.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
ماليزيا
بهانج
التعليم
خليفة الظاهري
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