«التربية»: تطوير المهارات لتعزيز جودة العملية التعليمية

دينا جوني (أبوظبي)

تنظّم وزارة التربية والتعليم أسبوع التطوير المهني للعام الدراسي الجديد، في معهد تدريب المعلمين في عجمان، وفي عدد من المدارس الحكومية.

وتركز وزارة التربية في الورش التدريبية على سبل تأمين رفاهية وجودة الحياة للطلبة والمعلمين، وكذلك على اكتساب مهارات كيفية إعداد الطلبة للتعلّم القائم على المشاريع في مختلف المواد الدراسية.

وتعقد الورش التدريبية حضورياً للمعلمين في 19 مادة ونشاطاً إثرائياً تضم التربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم العامة والعلوم التطبيقية، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والعلوم الصحية، والأكاديميات والمسار التطبيقي، والتربية الصحية والبدنية، وإدارة الأعمال، والتصميم الإبداعي والابتكاري، واللغة الفرنسية، واللغة الصينية، والفنون البصرية، والفنون السمعية، والمسرح.

ويتضمن التدريب في أسبوع التطوير المهني عدداً من الورش، منها السمات الشخصية للمعلمين المميزين، والتحديات الأكاديمية للطلبة اليافعين، وفهم ودعم الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية في الصفوف، والتثقيف الصحي للموظفين، والسمات الشخصية للمعلمين المميزين، وممارسات تطبيقية في مواجهة التحديات الأكاديمية للطلبة اليافعين، والتعلم والتقييم القائم على المشاريع لمادة، ورحلة مجتمعات التعلم المهنية، والقياسات الجسمانية (للتربية الصحية والبدنية).

ومن الورش التدريبية، تقنيات وأساليب فنية بألوان الأكريليك (للفنون البصرية)، ومبادئ التوزيع الموسيقي، والتجربة الموسيقية الإماراتية (للفنون السمعية)، والمسرح المدرسي، وبوابة التعلم لمعلمي المسرح (للمسرح).

ويركّز أسبوع التطوير المهني على ثلاث فعاليات مصاحبة، ستكون يومي الخميس والجمعة المقبلين، وهي أفكار ملهمة، والتربوي والموهوب لجميع المعلمين والقيادات التربوية، وفعالية رفاه للكوادر المدرسية. وتعقد الفعاليات المصاحبة باللغتين العربية والإنجليزية.

أما تدريب القيادات المدرسية، فيشتمل على برامج متنوعة مثل القيادة التحويلية، ويستهدف 1464 من القيادات، إلى جانب برنامج تعزيز العمل الإداري باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

220 مدرسة خاصة بدبي تستقبل معلميها

استقبلت أمس 220 مدرسة خاصة بدبي أكثر من 24 ألفاً و955 معلماً ومعلمة، بالإضافة إلى كوادرها الإدارية والفنية، الذين بدأوا دوامهم الرسمي استعداداً لاستقبال الطلبة الأسبوع المقبل. وقد انتهت المدارس من إجراء مختلف عمليات الصيانة داخل المباني، بالإضافة إلى الاستعدادات التقنية وعمليات استبدال الأجهزة الإلكترونية والسبورات الذكية داخل الصفوف. وتستمر دبي في تنويع المناهج الدراسية المتاحة من خلال مدارسها الخاصة بإجمالي 17 منهاجاً، ما يبرز التزام الإمارة بتوفير خيارات تعليمية متنوعة لأولياء الأمور، تستند إلى الجودة بمعايير عالمية. وبلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة في دبي وفقاً لبيانات العام الدراسي الماضي 365 ألفاً و572 طالباً وطالبة.

تدريب

يمتد التدريب التخصصي لغاية 23 أغسطس، استعداداً للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل. ويتضمن التدريب 64 ورشة عمل تدريبية متخصصة بعدد ساعات تدريبية تصل إلى 189 ساعة. وتهدف الورش إلى ضمان رفع جاهزية الكوادر التربوية للعام الدراسي القادم، ورفدهم بأحدث الوسائل التعليمية المبتكرة لتوظيفها بالشكل الأمثل خلال تأديتهم رسالتهم التربوية.