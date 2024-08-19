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علوم الدار

«تريندز» شريكاً استراتيجياً للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024

«تريندز» شريكاً استراتيجياً للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024
20 أغسطس 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بصفته شريكاً استراتيجياً، في أعمال النسخة الـ13 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2024، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة نخبة من صنَّاع القرار وقادة الفكر والخبراء، لاستشراف مستقبل قطاع الاتصال والإعلام.
ويثري «تريندز» أعمال المنتدى بأجندة فعاليات حافلة بالندوات العلمية والجلسات النقاشية والأطروحات المعرفية المميزة، فضلاً عن إقامة جناح معرفي خاص بالمركز، سيشكل دعامة لأجندة المنتدى بما سيقدمه من مساهمات بحثية وأنشطة متنوعة، كما سيكون الجناح مزوداً بتكنولوجيا متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما فيها روبوتا الدردشة الفورية «إيكو» و«موكسي» المعززان بتكنولوجيا الـ AI، وتقنية الهولوغرام، والمنصات التفاعلية.
كما تتضمن مشاركة «تريندز» في النسخة الـ13 من المنتدى استوديو البث الإذاعي «بودكاست»، وذلك لتسجيل سلسلة جديدة من حلقات «TRENDING ECHOES» مع أبرز الشخصيات الرئيسية المشاركة في أعمال الحدث.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
الشارقة
إكسبو
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