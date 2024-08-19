زكي نسيبة يوقع على صندوق نقل «العين سات - 1»

العين (وام)

وقع معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس على صندوق النقل الخاص بالقمر الاصطناعي «العين سات - 1». ويعد هذا التوقيع خطوة رئيسة نحو الإطلاق المرتقب للقمر الاصطناعي المزمع في شهر أكتوبر المقبل، والذي يمثل أول قمر اصطناعي تطلقه الجامعة ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز توجه الدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد معالي زكي نسيبة أن «إطلاق القمر الصناعي «العين سات - 1» يجسد التزام جامعة الإمارات بدعم الاستراتيجيات الوطنية نحو تطوير قطاع الفضاء، كما يعكس الجهود الحثيثة للجامعة في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية». وأشار إلى أن «مشروع «العين سات - 1» هو ثمرة تعاون مشترك بين الجامعة وشركائها الدوليين، حيث يهدف إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة لدراسة وتحليل البيئة الأرضية، وتوفير بيانات دقيقة تسهم في فهم التحديات البيئية والبحث عن حلول مبتكرة كما يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات في مجال الفضاء، ويسهم في تطوير مهارات الشباب الإماراتي وتحفيزهم على الابتكار».

وأكد معاليه أن «الجامعة ستواصل جهودها لدعم قطاع الفضاء الوطني من خلال الأبحاث والمشاريع المبتكرة، التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الفضاء». ويهدف القمر الاصطناعي «العين سات - 1» إلى إجراء قياسات إشعاعية وتحليل الغطاء النباتي، مما سيوفر بيانات علمية دقيقة تدعم الأبحاث في مجالات متعددة، ويعزز من مكانة الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي.